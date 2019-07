Novartis, utili più che dimezzati nel secondo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Novartis, il gruppo farmaceutico che batte bandiera svizzera, ha visto chiudersi un trimestre davvero nero per quanto riguarda gli utili. Il periodo che va da aprile a giugno ha mostrato, infatti, un calo del 71% dei profitti a 2,1 miliardi di dollari, circa 1,8 miliardi di euro.

La flessione è in parte attribuibile non ad un’avversione del mercato ma, bensì, alla scissione di Alcon, la sua consociata attiva nel settore dell’oftalmologia, avvenuta all’inizio di aprile.

Il gruppo ha annunciato anche vendite in rialzo dell’8% a 11,8 miliardi di dollari e un reddito operativo in aumento del 20% a 3,6 miliardi di dollari.

Outlook

Per quanto riguarda la propria guidance, Novartis sembra prospettarsi un futuro prossimo roseo, grazie soprattutto alle vendite non-USA: atteso un reddito operativo in aumento del 20% a 3,6 miliardi di dollari e vendite in rialzo dell’8% a 11,8 miliardi.