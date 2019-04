Novartis in caduta libera dopo spin off Alcon

editato in: da

(Teleborsa) – Affonda sul mercato svizzero Novartis, mostrando un calo del 10,54% dopo aver completato lo spin off della divisione prodotti per gli occhi Alcon. La ex divisione oftalmica del gruppo di Basilea si è quotata oggi, 9 aprile 2019, sul SIX Swiss Exchange e sul New York Stock Exchange.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice indice Swiss Market, evidenzia un rallentamento del trend di Novartis N rispetto al principale indice azionario svizzero, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Le implicazioni tecniche di breve periodo di Novartis N suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 85,75 CHF e supporto visto a quota 84,07. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 87,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)