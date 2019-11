Novartis acquista The Medicines Company per 9,7 miliardi di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Novartis ha annunciato un accordo di acquisizione e aggregazione con The Medicines Company. La big farmaceutica svizzera rileverà la società biofarmaceutica con sede negli Stati Uniti per un valore di 85 dollari ad azione, tutti in contanti. Il valore dell’operazione si aggira attorno ai 9,7 miliardi di dollari.

Il prezzo di offerta offre un premio di circa il 41% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 30 giorni delle azioni The Medicines Company, pari a 60,33 dollari, ed un premio di circa il 24% rispetto al prezzo di chiusura in borsa di venerdì 22 novembre, pari a 68,55 dollari, che valorizzava la società attorno ai 7,7 miliardi di dollari, includendo opzioni e debito convertibile.

La transazione è stata approvata all’unanimità dai Board di entrambe le società. Per Novartis, lo scopo dell’operazione è rafforzare la presenza nel comparto delle cure cardiovascolari, giacché The Medicine Company produce un promettente farmaco contro il colesterolo (Inclisiran).

Sulla borsa svizzera titolo di Novartis segna oggi un rialzo dello 0,41%.