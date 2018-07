Nova Re SIIQ, perfezionato closing vendita immobile Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Nova Re SIIQ ha perfezionato la vendita a DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS), dell’immobile di Milano, via Vittor Pisani 19, al prezzo di 32 milioni di euro, con la stipula in data odierna del relativo contratto definitivo.

L’operazione genera per la Società una plusvalenza netta pari a circa 1,2 milioni di euro (l’Immobile risulta iscritto in bilancio a circa 30 milioni di euro). Il ricavato della cessione verrà utilizzato a servizio degli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2018-2024 della Società.

La Società manterrà in locazione la disponibilità di una porzione dell’Immobile, ove è attualmente ubicata la sua sede secondaria, ad un canone di 90 mila euro per il primo anno.