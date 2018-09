Nova Re SIIQ: il CdA approva la Relazione Finanziaria al 30 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (MTA: NR), riunitosi in data 21 settembre 2018 sotto la Presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018.

“Secondo le linee del piano industriale si è proceduto alla valorizzazione del portafoglio esistente, di cui una delle tappe importanti è stata la vendita dell’immobile di Via Vittor Pisani a Milano, con una significativa plusvalenza mentre la perdurante incertezza dei mercati finanziari induce a uno slittamento del progetto di aumento di capitale per cassa a un momento più favorevole. Il risultato del semestre si conferma positivo, tenendo conto dell’incremento dei costi connesso a un rafforzamento del team professionale della Società in vista degli ambiziosi obiettivi aziendali” ha commentato il Consigliere Delegato Stefano Cervone.

La gestione ha rilevato:

– Ricavi netti da locazione: Euro 3.066 migliaia;

– Risultato di esercizio: Euro 715 migliaia;

– Ebitda: Euro 2.704 migliaia;

– Patrimonio Netto di Gruppo: Euro 66.161 migliaia (rispetto Euro 68.559 migliaia al 31 dicembre 2017);

– Indebitamento finanziario netto: Euro 77.364 migliaia (rispetto Euro 75.966 migliaia al 31 dicembre 2017);

– Patrimonio immobiliare: Euro 139.239 migliaia