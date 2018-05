Nova Re SIIQ, fissata la data dello stacco del dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Nova Re SIIQ fa sapere che è stata fissata per il 23 maggio 2018 la data di pagamento del dividendo, fissato in 0,092 euro per ciascuna delle 10,3 milioni circa di azioni ordinarie aventi diritto. Lo stacco della cedola è fissato dunque per il 21 maggio.

E’ quanto fa sapere la Società , dopo la deliberazione assunta dall’assemblea il 27 aprile 2018. Va ricordato che il periodo di sospensione dell’esercizio dei “Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020” termina alla data di stacco (esclusa) del dividendo e che l’esercizio dei Warrant potrà conseguentemente riprendere durante i primi dieci giorni lavorativi bancari di ciascun mese, a partire dal 1° giugno 2018 e sino al decimo giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2020 incluso.