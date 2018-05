Nova Re, raggruppamento azionario e nuova composizione capitale sociale

editato in: da

(Teleborsa) – Nova Re comunica la composizione del capitale sociale aggiornata all’esito del raggruppamento delle azioni ordinarie: nel rapporto n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 30 azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di n. 26 azioni ordinarie messe a disposizione da un Azionista che si è reso a ciò disponibile.

In particolare, si procederà al raggruppamento di n. 311.345.250 azioni ordinarie esistenti (in esito all’annullamento di cui in precedenza) prive di valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0001162509), cedola in corso n. 11, in n.10.378.175 nuove azioni ordinarie, prive divalore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005330516) cedola n. 1.

Nova Re ricorda che le azioni rinvenienti dall’aumento di capitale per cassa deliberato dal CdA l’8/5/2017, originariamente pari a n. 108.605.000, hanno codice ISIN IT0005217986, in quanto incorporano il diritto a ricevere – a fronte del possesso ininterrotto per 12 o 24 mesi dalla rispettiva data di sottoscrizione – le bonus share.

Alla data odierna (7 maggio) le azioni ordinarie con codice ISINIT0005217986 ammontano a n. 95.070.000,e –post raggruppamento – diverranno n. 3.169.000 nuove azioni ordinarie, sempre prive del valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005330524) cedola n. 1.

Per effetto del raggruppamento il capitale sociale di Nova Re, pari a Euro 35.536.699,67, rimarrà invariato, ma risulterà suddiviso in n. 10.378.175 azioni ordinarie prive di valore nominale.