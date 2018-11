editato in: da

(Teleborsa) – Nova Re SIIQ ha acquistato nel periodo compreso tra il 5 e il 9 novembre 2018 complessive n. 739 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 4,2731 euro per un controvalore complessivo di 3.157,82 euro.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene direttamente complessive n. 4.894 azioni proprie pari allo 0,0472% del capitale sociale.

Seduta decisamente positiva oggi in Borsa per Nova Re, che ha terminato in rialzo del 6,69%.