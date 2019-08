Nova Re ottiene certificazione su proprio sistema di gestione

editato in: da

(Teleborsa) – Nova Re ottiene la certificazione ISO 9001:2015.

In particolare, sono stati verificati i processi aziendali di compravendita, valorizzazione, locazione e gestione di patrimoni immobiliari prevalentemente a reddito, valutandone la conformità ai criteri riportati nelle norme ISO 9001.

Grazie a questa certificazione si attesta che il sistema di gestione adottato da Nova Re è stato verificato ed approvato da “Lloyd’s Register Quality Assurance” come conforme alle norme a validità internazionale ISO 9001 del 2015, che prescrivono i migliori sistemi organizzativi al fine di orientare l’azienda al raggiungimento di risultati in linea con le attese del mercato.

A tale riguardo, il CFO di Nova Re, Giovanni Cerrone, ha dichiarato: “Con l’implementazione e la certificazione del sistema di gestione per la qualità di Nova Re SIIQ, in conformità alla norma ISO 9001, abbiamo voluto dare ulteriore evidenza dell’attenzione che la Società ripone nel governo dei processi aziendali, rappresentando una maggiore garanzia di qualità per tutte le parti coinvolte, ed in particolare per i nostri azionisti, assicurando al contempo l’efficienza nella gestione e il rispetto dei requisiti normativi ai quali siamo soggetti quale società immobiliare quotata. Consideriamo la certificazione come una tappa del processo di miglioramento continuo che abbiamo pianificato, che prevede già dai prossimi mesi l’avvio di nuovi “cantieri” per l’ulteriore miglioramento dei processi e dei sistemi informativi della Società”.

In chiusura a Piazza Affari il titolo ha visto un rialzo del 3,23%.