Notte europea Ricercatori, Roma per due giorni città della scienza

(Teleborsa) – Roma sarà per due giorni la capitale della scienza: il 24 e 25 settembre 2021, in occasione della Notte europea dei Ricercatori 2021, il più grande partenariato nazionale della ricerca, NET Scienza, accoglie il pubblico nella cornice della Città dell’Altra Economia presso l’ex mattatoio di Testaccio.

Tanti appuntamenti gratuiti programmati – eventi, laboratori, attività per bambini, talk, incontri con i ricercatori – per diffondere la cultura scientifica fra il pubblico indistinto, che è un po’ il senso della Notte Europea dei Ricercatori, iniziativa avviata nel 2005 dalla Commissione europea per far incontrare ricercatori e cittadini e diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

Per l’edizione 2021, incentrata sul tema dei cambiamenti climatici e del Green Deal, saranno in prima fila i ricercatori di CNR, ENEA, INAF, INFN, INGV, ISPRA, CINECA, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica UNINETTUNO per rispondere ad ogni tipo di domanda, dalle stelle alle profondità della Terra. Da non perdere gli eventi dedicati alle basi polari e ai loro inquilini. Ad accogliere gli ospiti, grazie alle conferenze-spettacolo serali, ci saranno anche i supereroi.

Sarà possibile capire quale è l’impatto ambientale sulla Terra calcolando la propria impronta ecologica, scoprire nuovi materiali ecofriendly e come liberarci della plastica monouso. Si parlerà di mare e della minaccia delle microplastiche con un fumetto sulle avventure di una tartaruga marina di nome Carrie. Si sveleranno i segreti della luce, la magia della chimica, si andrà alla scoperta del perché le foglie cambiano colore, dei segreti della biologia marina, fino ad osservare pianeti come Giove, Saturno e la Luna con un telescopio didattico. E per i più piccoli l’astrokids, i laboratori di astronomia ed il gioco del Supercomputer.

La Notte di NET si svolgerà il 24 settembre anche in altre città italiane: Livorno, Chioggia, La Spezia, l’isola di Lampedusa, Bologna, in collaborazione con il progetto SOCIETY, e a Viterbo. Nella città della Tuscia, presso il Complesso Santa Maria in Gradi, la Notte sarà animata con eventi, giochi, attività dimostrative e presentazioni gratuite aperte al pubblico.