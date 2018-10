Notorius Pictures, siglato un accordo con TaTaTu

editato in: da

(Teleborsa) – Notorious Pictures ha siglato un accordo biennale con TaTaTu, innovativa piattaforma social di intrattenimento Avod (Advertising Video on Demand) che rappresenta il terzo operatore al mondo su base blockchain, per la concessione dei diritti di sfruttamento di 300 opere cinematografiche. Il corrispettivo per Notorious, società attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche, sarà su base di revenue sharing.

Guglielmo Marchetti, Presidente e AD della Società, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo che assume una valenza strategica alla luce della crescente importanza che il mercato della blockchain sta raggiungendo nel settore Entertainment. Essere tra i primi operatori in grado di supportare una tecnologia così innovativa ci offre un vantaggio competitivo all’interno di un mercato con potenzialità di crescita estremamente importanti”.