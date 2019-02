Notorius Pictures, accordo con Mediaset per cessione diritti Free TV

editato in: da

(Teleborsa) – Notorious Pictures, attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha firmato un accordo commerciale con Mediaset RTI per la concessione, in esclusiva, dei diritti Free TV che prevede la distribuzione di una selezione di opere cinematografiche.

Il valore del contratto per la cessione dei diritti dei film è pari a 0,8 milioni di Euro.

Tra i titoli della Library di Notorious Pictures che saranno trasmessi: “Un ponte per Therabithia”, “Planet 51” e “La fredda luce del giorno”.

Notorious Pictures è una società attiva nel settore entertainment per la produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere

filmiche (full rights) in tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, TV, new media) e nella gestione di sale cinematografiche.

“Con questo nuovo accordo prosegue la collaborazione di Notorious Pictures con Mediaset RTI, tra i principali operatori nel panorama Free TV, e si consolida ulteriomente il posizionamento della società nel business della distribuzione televisiva“, ha commentato Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures e Presidente di Notorious Cinemas.