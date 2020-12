Notorius Pictures, accordo commerciale con primario gruppo broadcast internazionale

editato in: da

(Teleborsa) – Notorious Pictures ha sottoscritto, attraverso la controllata Notorious Cinemas, un accordo commerciale, con un primario gruppo leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza di film per lo sfruttamento pluriennale per un valore complessivo di circa 7,2 milioni di euro di competenza economica del 2020 e 2021.

L’operazione – spiega una nota – “riveste straordinaria importanza in questa particolare congiuntura che ha bloccato gli sfruttamenti derivanti dalla diffusione di film nelle sale cinematografiche e testimonia la capacità di Notorious Pictures di valorizzare al meglio i propri prodotti su tutte le piattaforme e in funzione delle diverse modalità di fruizione”.