Notorious Pictures sigla accordo con Netflix e titolo corre in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Notorious Pictures ha siglato un accordo preliminare con la big della TV in streaming Netflix per la concessione dei diritti in esclusiva a livello internazionale della commedia romantica “Love. Wedding. Repeat”. L’accordo per lo sfruttamento di tutti i diritti per i prossimi 25 anni, viene annunciato una settimana dopo l’avvio delle riprese della co-produzione di Notorious Pictures e Tempo Productions.

Il titolo viene galvanizzato da questo accordo e segna a piazza Affari un rialzo del 3,66%.

Il deal è stato commentato con molta soddisfazione dal Presidente e Ad della società Guglielmo Marchetti, il quale sottolinea che “questo nuovo accordo amplia la collaborazione anche sul fronte della produzione. Questo accordo consacra la nostra strategia che mette al centro delle nostre attività la produzione di contenuti audiovisivi ed è un importante riconoscimento sulla qualità del nostro lavoro”.

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)