Notorious Pictures in denaro: firma con Amazon Prime per distribuzione film

(Teleborsa) – Notorious Pictures vola a Piazza Affari dopo aver firmato con Amazon Media EU S.a.r.l. un accordo per la concessione dei diritti di opere filmiche in modalità SVoD (Subcription Video on Demand) che saranno offerte attraverso la piattaforma proprietaria di Amazon Prime, tra i principali player online di servizi video in abbonamento.

“Attraverso questo accordo siglato con Amazon Media EU, Notorious Pictures raggiungerà un pubblico dinamico e sempre più orientato verso nuove modalità di fruizione di contenuti cinematografici e audiovisivi – ha dichiarato Guglielmo Marchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Notorious Pictures – . Grazie ad Amazon Prime Video questi titoli di ampio richiamo ed elevato livello artistico avranno ulteriore visibilità beneficiando delle opportunità della Broadband TV”.

Sulla borsa milanese le azioni Notorious Pictures, quotate all’AIM Italia, stanno registrando un balzo del 10%.