Notorious Pictures, forte crescita box office: +20% incassi nel 2019

(Teleborsa) – Notorious Pictures, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) e nella gestione di sale cinematografiche, comunica i risultati al box office 2019 che evidenziano una crescita rispetto agli incassi 2018 del +20%, superiore a quanto registrato sul mercato italiano (+14,3%, fonte CINETEL).

Nel corso del 2019 Notorious Pictures ha distribuito nelle sale cinematografiche 17 film, a fronte dei 18 previsti a budget, che hanno generato oltre 2,8 milioni di presenze per un controvalore pari a 17 milioni di euro, rispetto a 14,1 milioni del 2018.

Risultati molto positivi anche per la neo costituita Notorious Cinemas, che ha evidenziato una crescita esponenziale del primo Multiplex (situato presso il Centro Commerciale Sarca a Milano) pari al +47% rispetto al 2018 – anno in cui la gestione non era in capo a Notorious Cinemas, che è subentrata il 1 marzo 2019 – con ricavi pari a Euro 1,4 milioni. In particolare nel periodo da settembre, data in cui è stato completato il restyling del cinema secondo il format innovativo “Notorious Cinemas – The Experience”, a dicembre 2019, l’aumento è stato dell’86% rispetto allo stesso periodo del 2018.

