Notorious Pictures firma due nuovi accordi con Sky Italia

(Teleborsa) – Notorious Pictures, attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha siglato due nuovi accordi commerciali con Sky Italia per la concessione dei diritti e la distribuzione televisiva.

Il primo contratto riguarda la diffusione Free TV di 14 titoli, in parte titoli della library e in parte First Run (prime visioni), il secondo ha per oggetto la diffusione di 700 titoli library in esclusiva per la Pay TV e in modalità Pay effettuata via Internet (SVOD) non in esclusiva.

Il valore totale dell’accordo è pari a Euro 7,45 milioni, di pertinenza interamente dell’anno in corso; prevede la concessione dei diritti mediamente per 4 anni.

Notorious Pictures è una società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), e nella gestione di sale cinematografiche.

