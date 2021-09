Notorious Pictures, balzo di ricavi ed EBITDA nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) – Il CdA di Notorious Pictures – società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche – ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi si sono attestati a 12,9 milioni di euro, in aumento del 130% rispetto al 30 giugno 2020. L’EBITDA è stato di 5,3 milioni (+483%), mentre il risultato netto ha evidenziato un utile di 1,1 milioni di euro, contro una perdita netta al 30 giugno 2020 di 0,8 milioni di euro.

Il gruppo registra una posizione finanziaria netta (indebitamento finanziario netto) per 13 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella al 31 dicembre 2020 che era pari a 12,9 milioni di euro. La posizione finanziaria netta, al netto dell’effetto IFRS 16, è negativa e pari a 1,5 milioni, in miglioramento rispetto al valore di 2 milioni al 31 dicembre 2020. La società ha deliberato di non distribuire dividendi nel corso 2021.

“La performance di questi primi sei mesi del 2021 è tanto più straordinaria se considerata nel contesto in cui è maturata – ha commentato Guglielmo Marchetti, presidente e AD della aocietà – In particolare i primi quattro mesi dell’anno, per effetto della chiusura delle sale cinematografiche, sono venuti meno ricavi rivenienti sia dall‘attività di distribuzione theatrical che da quella diretta di gestione delle sale cinematografiche, esercitata dalla controllata Notorious Cinemas”.



“Tuttavia, il gruppo ha saputo valorizzare al meglio le attività di commercializzazione della propria library verso i diversi player e le piattaforme OTT e ha portato avanti in maniera molto efficace la produzione e lo sviluppo di nuovi film e serie tv destinati al mercato cinematografico e broadcast”, ha aggiunto.

La line up del secondo semestre 2021 di Notorious Pictures prevede al momento attuale il lancio al cinema di 7 film. La società afferma inoltre di voler proseguire nella strategia di diversificazione delle aree di business, andando a presidiare i diversi comparti della filiera dell’audiovisivo, e nell’azione di ricerca e sviluppo di commesse nell’area delle produzioni esecutive internazionali.

(Foto: Coyau CC BY-SA 3.0)