Notorious Pictures, assemblea approva bilancio 2020 e adegua Statuto

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Notorious Pictures ha esaminato il Bilancio consolidato e approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, redatti in conformità ai principi internazionali (IAS/IFRS). I soci hanno inoltre deliberato di portare a nuovo la perdita dell’esercizio della Capogruppo pari ad Euro 1.755.783.

L’Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2023, ha stabilito in 6 il numero dei componenti. Sono stati nominati i seguenti amministratori: Guglielmo Marchetti, Ugo Girardi, Stefano Di Giuseppe, Leonardo Pagni, Laura Marongiu e Davide Rossi.

Guglielmo Marchetti è stato nominato Presidente e Ugo Girardi è stato nominato Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

L’Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l’incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2021-2023, alla società di revisione Deloitte & Touche.

In sede straordinario è stato deliberato di adottare un nuovo testo di statuto sociale per un suo adeguamento alle nuove disposizioni normative e per l’introduzione degli articoli 108 e 111 del D.Lgs. n. 58/1998.