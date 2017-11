Notorious Pictures acquista 4 nuove opere cinematografiche

(Teleborsa) – Notorious Pictures, ha acquisito i diritti in esclusiva di 4 nuove opere cinematografiche in occasione dell’American Film Market (31 ottobre – 7 Novembre, Santa Monica – USA), l’evento annuale di riferimento per l’industria del cinema internazionale che anticipa tendenze e generi del grande schermo.

La società, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche, incrementa quindi la propria pipeline nella distribuzione Theatrical con i seguenti nuovi film, la cui uscita è prevista nelle sale tra il 2018 e il 2019: BEN IS BACK, THE STRANGERS – PREY AT NIGHT, STRANGE BUT TRUE e FREAK SHOW.