Notorious, nuova produzione esecutiva film “Across the river into the trees”

(Teleborsa) – Notorious Pictures, ha sottoscritto un accordo con il produttore spagnolo Milburn A.I.E. per la produzione esecutiva internazionale del film “Across the river into the trees” a seguito del quale Notorious Pictures assume l’incarico per la realizzazione delle riprese del film che si svolgeranno in Italia a Venezia e che inizieranno entro l’estate.

Con la regia di Martin Campbell (Casino Royale, Lanterna verde, La leggenda di Zorro) il film drammatico vanta nel cast attori di rilievo internazionale tra cui Cast: Pierce Brosnam, Maria Valverde, Giancarlo Giannini, Laura Morante, Matilde De Angelis.

Il valore della commessa è pari a 5,133 milioni di Euro.

Il corrispettivo per l’attività esecutiva e di riprese in Italia verrà incassato da Notorious Pictures per circa il 90% nel 2018. L’attività di produzione esecutiva beneficerà della normativa sul tax credit che si applica alla produzione di film stranieri in Italia.