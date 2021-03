Notorious, accordo per cessione in licenza diritti Free TV con gruppo broadcast internazionale

editato in: da

(Teleborsa) – Notorious Pictures, attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha concluso un accordo con un primario gruppo leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza di un pacchetto di film current e library per lo sfruttamento pluriennale in modalità Free TV per un valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro di competenza del 2021.

In un contesto di mercato in cui, a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19, le sale cinematografiche sono ancora chiuse – spiega la società in una nota – la fruizione in ambito domestico dei contenuti audiovisivi, assume sempre “maggiore importanza”. In questo contesto, con questa operazione, “Notorious Pictures dimostra ancora una volta la propria capacità di sviluppare proficui rapporti con i maggiori operatori mondiali e la qualità del proprio portafoglio prodotti”.