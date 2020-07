Notizie dal Forex 9 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro sale ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1336 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1366. Gli investitori in Europa mostrano maggior ottimismo per il futuro, con l’indice Sentix che è risalito a luglio a -18,2 punti.

USD/YEN

Il biglietto verde consolida il recupero nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 107,26, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 107,39. Ordini macchinari al settore privato in forte calo del 10,5%, in Giappone, nel mese di maggio.



GBP/USD

La sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2654 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,2749 dollari. La produttività del settore non agricolo in Gran Bretagna, nel primo trimestre, ha evidenziato un calo dell’1,3%.



EUR/YEN

L’euro è ancora in moderato rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 121,61, con la nuova area di resistenza vista a 121,90. Le condizioni economiche del Giappone sono in leggero miglioramento nel mese di maggio, con il leading indicator risultato pari a 79,3 punti.