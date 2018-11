Notizie dal Forex 8 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1429 dollari, con la prima area di supporto è vista a 1,1406.

Il voto di metà mandato negli Stati Uniti, con la vittoria dei Democratici alla Camera, ha influenzato negativamente il dollaro americano.

USD/YEN

Il biglietto verde è in calo sullo yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 113,65, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 113,77. Le condizioni economiche in Giappone sono attese in peggioramento, in linea con le stime degli analisti.

GBP/USD

La sterlina sale sul biglietto verde a quota 1,3108 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3144 dollari. Il voto negli USA ha favorito il rally della sterlina nei confronti del dollaro americano.

EUR/YEN

L’euro in crescita nei confronti dello yen. La coppia scambia a 129,89, con la prima area di supporto vista a 129,67.

La Banca del Giappone, attraverso la sua politica monetaria espansiva, potrebbe mantenere i rendimenti a zero sui decennali fino al 2020.