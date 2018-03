Notizie dal Forex 8 marzo 2018

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si confronta con un biglietto verde, attualmente in timido apprezzamento, pur mantenendo un buon recupero su base settimanale, dopo aver rivisto quota 1,24 dollari. Il cambio eur/usd scambia a 1,2413 dollari e la prima area di resistenza è vista a 1,2437. A fare da assist alla valuta statunitense hanno contribuito i dati giunti dal mercato del lavoro USA, nel settore privato, risultati più robusti delle attese. I guadagni sono tuttavia contenuti, in scia ai timori degli investitori di una guerra commerciale riaccesi dalle dimissioni del consigliere di Trump, nell’ambito della vicenda sui dazi su acciaio e alluminio proposti dal Presidente USA.

USD/YEN

Il biglietto verde si conferma sostanzialmente debole nei confronti dello yen. Secondo gli addetti ai lavori un inasprimento dei toni su una guerra commerciale avrà come conseguenza un dollaro debole. La divisa statunitense intanto cerca di trarre vantaggio dai dati positivi giunti dal mercato del lavoro, nel settore privato. Il cable usd/yen vale 106,14. Il primo livello di supporto è visto in area 105,94.

GBP/USD

La sterlina perde ancora forza sul biglietto verde complici i continui dubbi sul fatto che possa essere negoziato un accordo di transizione tra l’UE e la Gran Bretagna. Il cross scambia a 1,3892 dollari e la prima area di supporto è vista a 1,3859.

EUR/YEN

L’euro si muove in trading range nei confronti della valuta giapponese che dal canto suo continua a beneficiare della posizione di bene rifugio, in un momento di forte incertezza. Gli analisti attendono anche la riunione di politica monetaria della Bank of Japan che inizia oggi e terminerà domani. Il cross eur/yen viaggia a 131,78 yen. Il primo livello di supporto è visto in area 131,32 yen.