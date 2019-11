Notizie dal Forex 7 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si deprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1062 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1046. Il settore manifatturiero della Zona Euro ha continuato a contrarsi nel mese di ottobre e si è posizionato a 45,9 punti.

USD/YEN

Il biglietto verde si muove in rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen scambia a 109,17, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 109,39. La disoccupazione cala più del previsto negli Stati Uniti, con i “claims” risultati pari a 211.000 unità.



GBP/USD

La sterlina scende nuovamente nei confronti del biglietto verde a quota 1,2814 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di supporto visto in area 1,2743 dollari. La Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati allo 0,75% per il quattordicesimo mese consecutivo, mantenendo inalterato anche il piano di acquisto di asset.



EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,76, con la nuova area di supporto vista a 120,21. In ripresa il commercio al dettaglio nell’Eurozona nel mese di settembre. Secondo l’Eurostat, le vendite sono salite dello 0,1% su base mensile.