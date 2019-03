Notizie dal Forex 7 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro retrocede nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1255 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1226.

La BCE annuncia tassi di interesse fermi a zero per tutto il 2019 in risposta alla fase di rallentamento dell’economia.



USD/YEN

Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 111,70, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 111,86. Le banche giapponesi criticano negativamente l’eccessiva politica monetaria espansiva della banca centrale del Giappone.



GBP/USD

La sterlina consolida il recupero nei confronti del biglietto verde a quota 1,3118 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,3088 dollari. L’accordo con Bruxelles è ancora in alto mare e l’OCSE lancia l’allarme “no deal”.



EUR/YEN

L’euro sale ancora nei confronti dello yen. La coppia scambia a 125,72, con la prima area di resistenza vista a 126,22. Le condizioni economiche del Giappone sono viste in peggioramento, con il superindice risultato pari a 95,9 punti nel mese di gennaio, sotto le attese degli analisti.