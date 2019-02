Notizie dal Forex 7 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro scende nei confronti del biglietto verde. Il cross eur/usd quota 1,1345 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1323.

La Commissione europea ha tagliato le stime di crescita dell’Italia allo 0,2% nel 2019, posizionando il Belpaese all’ultimo posto della classifica.

USD/YEN

Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio usd/yen scambia a 109,74, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 110,02.

Cala a 49,3 miliardi di dollari il deficit commerciale degli USA nel mese di novembre, oltre le attese degli analisti.



GBP/USD

La Sterlina ritorna a scendere nei confronti del biglietto verde a quota 1,2982 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2891 dollari.

La Bank of England ha lasciato i tassi invariati allo 0,75%, tagliando le stime di crescita del Regno Unito all’1,2% nel 2019.



EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 124,51, con la prima area di resistenza vista a 124,94.

Le condizioni economiche del Giappone peggiorano, con l’indice in discesa a 97,9 punti, in linea con le attese degli analisti.