Notizie dal Forex 6 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1296 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1337. Di nuovo in rallentamento a maggio l’inflazione dell’Eurozona, che si allontana dal target della BCE e si attesta all’1,2%.



USD/YEN

Il biglietto verde si deprezza nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 108,05, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 107,89. Si riduce la propensione al rischio sui mercati azionari, con conseguente fuga dei capitali verso asset rifugio quali la divisa nipponica.



GBP/USD

La sterlina recupera nei confronti del biglietto verde a quota 1,2732 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,2760 dollari. L’attività manifatturiera americana continua a rimanere in zona espansione nel mese di maggio con l’indice dei direttori di acquisto che si è attestato a 52,1 punti.



EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 122,06, con la prima area di supporto vista a 121,45. L’attività della manifattura in Giappone nel mese di maggio registra un ulteriore deterioramento e passa in zona contrazione a 49,8 punti.