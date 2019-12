Notizie dal Forex 5 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro recupera terreno nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1095 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1129.

Cresce in linea con le attese l’economia della Zona euro nel terzo trimestre dell’anno, che registra un incremento dello 0,2%.

USD/YEN

Il biglietto verde scambia al ribasso nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 108,90, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 108,62.

Calano dello 0,8% le spese edilizie in USA nel mese di ottobre, che sono risultate pari a 1.291,07 miliardi di dollari.



GBP/USD

La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde a quota 1,3133 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3202 dollari.

Ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per le elezioni politiche anticipate nel Regno Unito, con i conservatori di Boris Johnson in netto vantaggio..

EUR/YEN

L’euro consolida al rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,82, con la nuova area di resistenza vista a 121,31.

Peggiorano i dati sul commercio al dettaglio nell’Eurozona, con le vendite scese dello 0,6%, su base mensile, nel mese di ottobre.