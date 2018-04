Notizie dal Forex 5 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove debole nei confronti del biglietto verde. Gli ultimi dati PMI, hanno confermato, nel caso dell’intera zona euro, il valore della lettura preliminare positivo. Tuttavia i numeri sulle vendite al dettaglio sono risultati sotto le attese. Il cross eur/usd scambia a 1,2238 dollari e la prima area di supporto è vista a 1,2219.

USD/YEN

Il biglietto verde è in recupero nei confronti dello yen, sulla speranza che si possa evitare una guerra commerciale con la Cina. Sul sentiment degli investitori resta, poi, l’attesa del dato sull’occupazione statunitense in agenda domani. Il cambio usd/yen vale 107,13. Il primo livello di resistenza è visto in area 107,29.

GBP/USD

La sterlina si mantiene in trading range nei confronti del biglietto verde a pochi giorni dall’avvio ufficiale del periodo di transizione sulla Brexit, approvato dai leader dei 27. Il cable scambia a 1,4008 dollari e la prima area di supporto è vista a 1,3972.

EUR/YEN

L’euro si muove debole nei confronti dello yen e scambia a 131,11. Il primo livello di supporto è visto in area 130,95 yen. Il governatore della banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda, ha spiegato che l’istituto centrale nipponico rifletterà su come comunicare ai mercati la strategia di uscita dagli stimoli monetari quando il momento sarà opportuno. Chiara indicazione che non sarà adesso.