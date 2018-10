Notizie dal Forex 4 ottobre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

Settimana negativa per l’euro nei confronti del biglietto verde che risente del rialzo di un quarto di punto del costo del denaro da parte della Federal Reserve. Il cross eur/usd quota 1,1511 dollari e la prima area di supporto è vista a 1,1477.



USD/YEN

Il biglietto verde è in rialzo sullo yen grazie alle indicazioni restrittive della banca centrale americana che, ha alzato i tassi di interesse. Il cambio usd/yen scambia a 114,11, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 114,44.

GBP/USD

Sterlina in calo sul biglietto verde a quota 1,3006 dollari, dopo che Theresa May ha confermato il suo disaccordo, sul fronte Brexit, tra Gran Bretagna e Unione Europea. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2946 dollari.

EUR/YEN

L’euro è negativo nei confronti dello yen e scambia a 131,35, con la prima area di supporto vista a 131,03. La Banca del Giappone valuta con attenzione le conseguenze negative della sua politica monetaria fortemente accomodante, dichiarando che i tassi non resteranno per sempre vicino allo zero.