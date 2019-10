Notizie dal Forex 31 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida al rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1146 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1168. Cresce dello 0,2% l’economia di Eurolandia nel terzo trimestre del 2019, appena oltre le stime degli analisti.

USD/YEN

Il biglietto verde è in frazionale ribasso nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen scambia a 108,14, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 107,84. L’economia americana si conferma in rallentamento nel terzo trimestre del 2019, con il PIL in crescita dell’1,9%.



GBP/USD

La sterlina si muove ancora al rialzo nei confronti del biglietto verde a quota 1,2955 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3069 dollari. Il Regno Unito si prepara a una campagna elettorale incandescente, in vista delle elezioni anticipate al 12 dicembre e dopo il rinvio della Brexit a fine gennaio.



EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,54, con la nuova area di supporto vista a 120,20. Nel mese di settembre, la produzione industriale giapponese ha registrato un rialzo dell’1,4% su base mensile, con un aumento delle consegne e una riduzione delle scorte.