Notizie dal Forex 31 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove in trading range nei confronti del biglietto verde dopo aver bucato al ribasso la soglia degli 1,16 dollari durante la settimana. Il cross Eur/Usd, in timido recupero, scambia a 1,17 con la prima area di resistenza vista a 1,1734. Un allentamento, seppur parziale delle tensioni sull’Italia, ha permesso all’euro di recuperare terreno, anche se lo scenario politico resta altamente incerto e catalizza l’attenzione dei mercati.

USD/YEN

Il biglietto verde è sostanzialmente stabile nei confronti dello yen mostrando tuttavia una discesa frazionale su base weekly. Il cambio Usd/Yen vale 108,83 e la prima area di resistenza è vista a 109,05. Dalla Federal Reserve è attesa una nuova stretta monetaria durante la riunione di metà giugno. Il Beige Book della banca centrale statunitense ha rilevato una economia in moderata crescita ed un mercato del lavoro in miglioramento.

GBP/USD

Sterlina in trading range nei confronti del biglietto verde scambia a 1,3337 dollari con segnali di peggioramento verso il supporto indicato a 1,3293. Da oggi sono attesi alcuni dati macro importanti della Gran Bretagna. Stamane è stato diffuso il sondaggio GfK sulla fiducia dei consumatori britannici, che ha mostrato un sentiment in miglioramento. Domani sono attesi i numeri sull’attività manifatturiera, attesa in calo ma sopra quota 50 punti, soglia che separa un settore in contrazione da uno in espansione.

EUR/YEN

L’euro si muove in recupero nei confronti dello yen scambiando a 127,34 e la prima area di resistenza è vista a 127,89. La crisi politica italiana non è ancora risolta, ma il Colle ha concesso un’altra chance a Lega e Movimento Cinque Stelle per provare a formare un governo politico, allontanando lo spettro di nuove elezioni a settembre.