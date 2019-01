Notizie dal Forex 31 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro sale nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1490 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1513.

Rallenta la crescita dell’economia nella Zona Euro, con il PIL del quarto trimestre pari allo 0,2%.

USD/YEN

Il biglietto verde perde nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 108,53, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 108,31. Secondo la FED, l’economia americana continuerà a crescere nel 2019, ma meno rispetto al 2018.



GBP/USD

La sterlina consolida il recupero nei confronti del biglietto verde a quota 1,3108 dollari. Un rafforzamento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3142 dollari. L’Unione Europea ribadisce che l’accordo su Brexit non è negoziabile e avverte il rischio di un’uscita “non ordinata” del Regno Unito.



EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 124,71, con la prima area di resistenza vista a 125,15. Rallenta ancora la produzione industriale in Giappone, che riporta un calo dello 0,1%.