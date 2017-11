Notizie dal Forex 30 novembre 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si riporta a quota 1,1920 dollari dopo essere tornato prepotentemente in area 1,1940 dollari. In Germania sembrano tornate a salire le quotazioni di una nuova grande coalizione a risolvere la crisi politica tedesca. Negli Stati Uniti, settimana decisiva per la riforma fiscale. Il cross scambia a 1,1912 dollari con il primo livello di resistenza visto a 1,1955.

USD/YEN

Il dollaro consolida il rialzo sullo yen e quota a 111,86 pur con un po’ di tensione in una settimana decisiva per la riforma fiscale negli Stati Uniti. Il primo livello di supporto è visto in area 111,61. La cautela del biglietto verde suggerisce che gli investitori rimangono scettici sul fatto che il piano venga facilmente approvato.

GBP/USD

Sterlina in forte recupero approfitta di un biglietto verde debole anche se continua a fare i conti con la Brexit, ovvero l’uscita della Gran Bretagna dall’UE. Il cross GBP/USD viaggia a 1,3526 dollari con il primo livello di resistenza visto in area 1,3566 dollari.

EUR/YEN

Euro in rialzo sulla valuta giapponese scambia a 133,29 spinto dall’ottimismo crescente degli investitori circa la robustezza della ripresa della zona euro. La solidità degli ultimi dati macroeconomici potrebbe indurre la Banca centrale a modificare il proprio messaggio di politica monetaria nei prossimi mesi. Il primo livello di resistenza è visto in area 133,54.