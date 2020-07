Notizie dal Forex 30 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro sale ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1756 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1790. Nuovi segnali di miglioramento giungono dalla fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di luglio, con l’indice che è risultato pari a 82,3 punti.

USD/YEN

Il biglietto verde ritraccia nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 105,17, con un peggioramento verso il supporto stimato a 104,93. Condizioni economiche del Giappone in leggero peggioramento nel mese di maggio, con il leading indicator che è sceso a 78,4 punti.



GBP/USD

La sterlina si muove in forte rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3020 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,3134 dollari. Nel Regno Unito, i prestiti netti ai privati aumentano di 1,8 miliardi di sterline.



L’euro è ancora in rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 123,64, con la nuova area di resistenza vista a 123,90. Confermata in rallentamento l’economia giapponese nel mese di maggio, con l’indice dell’attività complessiva che segna -3,5%.