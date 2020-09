Notizie dal Forex 3 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1839 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1935. L’inflazione dell’Eurozona frena bruscamente ad agosto, con il dato tendenziale che indica una decelerazione a -0,2%.

USD/YEN

Il biglietto verde sale ancora nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 106,36, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 106,58. E’ volata la produzione delle fabbriche giapponesi a luglio, che è salita dell’8%, sopra delle attese degli analisti.



GBP/USD

La sterlina è sempre rialzista nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3276 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,3343 dollari. Nel Regno Unito, i prestiti netti ai privati aumentano di 3,8 miliardi di sterline, mentre i prestiti per mutui crescono di 2,7 miliardi.



EUR/YEN

L’euro è in lieve rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 125,92, con la nuova area di resistenza vista a 126,21. Consumi giù in Giappone a luglio, con le vendite al dettaglio che sono scivolate del 2,8% su base annuale, facendo peggio del consensus.