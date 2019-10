Notizie dal Forex 3 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida al ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro/dollaro USA quota 1,0961 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,0942. L’attività manifatturiera americana registra un freno nel mese di settembre, con l’indice risultato pari a 47,8 punti.



USD/YEN

Il biglietto verde si deprezza moderatamente nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen scambia a 107,06, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 106,83. Lieve peggioramento del sentiment dei consumatori giapponesi a settembre, con l’indice di fiducia che si è attestato a 35,6 punti.



GBP/USD

La sterlina è stabile nei confronti del biglietto verde a quota 1,2370 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di supporto visto in area 1,2294 dollari. Confermato in flessione dello 0,2% il PIL del Regno Unito nel secondo trimestre, anche a causa delle incertezze per la Brexit.



EUR/YEN

L’euro peggiora nei confronti dello yen. La coppia scambia a 117,34, con la nuova area di supporto vista a 117,06. Migliorano i dati sul commercio al dettaglio nell’Eurozona ad agosto, con le vendite salite dello 0,3% su base mensile, centrando le attese del mercato.