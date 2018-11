Notizie dal Forex 29 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro è stabile nei confronti del biglietto verde. Il cross eur/usd quota 1,1385 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1409.

La crescita del PIL USA nel terzo trimestre al 3,5% e l’orientamento moderato da parte del FED su futuri rialzi dei tassi potrebbero stabilizzare la coppia in area 1,15 per fine anno.

USD/YEN

Il biglietto verde è crescita sullo yen. Il cambio usd/yen scambia a 113,27, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 113,54.

Aumentano del 3,5% i consumi in Giappone, su base annua, in sintonia con le vendite all’ingrosso cresciute del 6,9% su anno.



GBP/USD

La Sterlina torna a scendere sul biglietto verde a quota 1,2785 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2743 dollari. Secondo il Governo britannico, la Brexit potrebbe avere un costo in termini di PIL, stimato intorno al 3,9%.

EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 128,96, con la prima area di supporto vista a 128,67.

La fiducia dei consumatori della Zona Euro scende a -3,9 punti, sui minimi degli ultimi 20 mesi.