Notizie dal Forex 27 settembre 2018

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si mostra debole nei confronti del biglietto verde dopo che la Federal Reserve ha alzato di un quarto di punto il costo del denaro, come peraltro atteso dagli investitori. Il cross Eur/Usd quota 1,1679 dollari e la prima area di supporto è vista a 1,1646.

USD/YEN

Il biglietto verde è in rialzo sullo yen complice le indicazioni restrittive giunte ieri sera dalla banca centrale americana che, ha alzato i tassi di interesse, negli Stati Uniti. Il cambio Usd/Yen scambia a 113,03 con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 113,22.

GBP/USD

Sterlina in calo sul biglietto verde quota 1,3129 dollari mentre l’accordo tra il governo May e l’Ue sembra ancora molto lontano. Alla luce, poi, della decisione del Labour britannico che ha aperto le porte a un possibile secondo referendum sulla Brexit. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,3097 dollari.

EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen e scambia a 132 con la prima area di resistenza vista a 132,60. I membri della commissione di politica monetaria hanno convenuto che le condizioni finanziarie in Giappone rimangono altamente accomodanti.