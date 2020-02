Notizie dal Forex 27 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0990 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1144. Migliora leggermente la fiducia dei consumatori americani a febbraio, che è salita a 130,7 punti.

USD/YEN

Il biglietto verde perde terreno nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,96, con un peggioramento verso la nuova area di supporto stimata a 109,34. Confermato in ripresa l’indice che rappresenta le condizioni economiche in Giappone.



GBP/USD

La sterlina è stabile nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2886 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo supporto visto in area 1,2810 dollari. A meno di un mese dalla Brexit, si complicano i negoziati per un accordo commerciale.

EUR/YEN

L’euro si deprezza nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,84, con il nuovo supporto visto a 119,61. Si rafforza la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di febbraio, che è risultata pari a 103,5 punti, superando le attese degli analisti.