Notizie dal Forex 27 dicembre 2018

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro è in calo nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota a 1,1401 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1367.

Le attese sono per ulteriori apprezzamenti del dollaro americano, in vista di nuovi aumenti dei tassi da parte della FED nel corso del 2019.

USD/YEN

Il biglietto verde scende nei confronti dello yen. Il cambio usd/yen scambia a 110,70, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 110,46.

La Banca del Giappone prevede un rallentamento del settore manifatturiero nel 2019.



GBP/USD

La Sterlina consolida la perdita nei confronti del biglietto verde a quota 1,2640 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2614 dollari.

La Bank of England rivede al ribasso le stime di crescita del PIL per il 2019.

EUR/YEN

L’euro perde terreno nei confronti dello yen. La coppia scambia a 126,26, con la prima area di supporto vista a 125,94.

Le tensioni politiche in Europa e l’incertezza Brexit potrebbero favorire la valuta nipponica sulla divisa europea nel medio periodo.