Notizie dal Forex 26 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro perde nei confronti del biglietto verde. Il cross euro/dollaro USA quota 1,0946 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,0923. L’economia dell’Eurozona si è avvicinata a livelli di stagnazione alla fine del terzo trimestre, con l’indice composito sceso a 50,4 punti.



USD/YEN

Il biglietto verde si apprezza moderatamente nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen scambia a 107,60, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 107,74. Il PIL statunitense del secondo trimestre è confermato in crescita del 2%, in linea con le attese degli analisti.



GBP/USD

La sterlina offre nuovi spunti ribassisti nei confronti del biglietto verde a quota 1,2346 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di supporto visto in area 1,2263 dollari. Sulla vicenda Brexit, il premier Boris Johnson ha confermato che il divorzio dall’UE deve avvenire il 31 ottobre.



EUR/YEN

L’euro peggiora nei confronti dello yen. La coppia scambia a 117,78, con la nuova area di supporto vista a 117,20. L’attività della manifattura in Giappone nel mese di settembre indica ancora contrazione con un valore pari a 48,3 punti.