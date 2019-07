Notizie dal Forex 25 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove in ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross Euro/Dollaro USA quota 1,1157 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1113. Recupera leggermente la fiducia dei consumatori dell’Eurozona a luglio, che è risultata pari a -6,6 punti.



USD/YEN

Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen scambia a 108,24, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 108,33. Peggiora l’attività manifatturiera degli Stati Uniti nel mese di luglio, con l’indice che si posiziona a 50 punti, valore spartiacque tra espansione e contrazione.



GBP/USD

La sterlina consolida al ribasso nei confronti del biglietto verde a quota 1,2502 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2470 dollari. Il neo premier inglese Boris Johnson ha dichiarato che la Brexit ci sarà entro il prossimo 31 ottobre, con una bassa probabilità per un “no deal”.



EUR/YEN

L’euro perde terreno nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,77, con la prima area di supporto vista a 120,20. Si deteriorano ancora le condizioni economiche dell’Eurozona a luglio, con l’indice manifatturiero in diminuzione a 46,4 punti.