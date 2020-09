Notizie dal Forex 24 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro ripiega ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1645 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,1624. Nuovi segnali di miglioramento della fiducia dei consumatori europei che indicano per il mese di settembre un livello pari a -13,9 punti.



USD/YEN

Il biglietto verde recupera nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 105,46, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 105,61. Nel mese di settembre, l’indice PMI manifatturiero giapponese, si e attestato a 47,3 punti in lieve calo rispetto ai 47,2 di agosto.



GBP/USD

La sterlina si deprezza ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2745 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto visto a 1,2696 dollari. Migliora l’attivita manifatturiera degli Stati Uniti a settembre, che indica un livello di 53,5 punti.



EUR/YEN

L’euro si muove ancora in ribasso nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 122,82, con la nuova area di supporto vista a 122,27. Il governatore della Banca del Giappone ha dichiarato che e pronto ad aumentare gli stimoli a causa del coronavirus.