Notizie dal Forex 24 ottobre 2019

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida al rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1128 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1154.

Segnali di peggioramento per la fiducia dei consumatori europei, che per il mese di settembre è sceso a -7,6 punti.

USD/YEN

Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen scambia a 108,57, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 108,72.

Tornano a scendere, a settembre, gli ordinativi di beni durevoli americani, che risentono ancora dell’andamento negativo del comparto auto, evidenziando un calo dell’1,1%.



GBP/USD

La sterlina si muove al rialzo nei confronti del biglietto verde a quota 1,2874 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3003 dollari.

Ci sarebbe consenso fra i 27 Paesi dell’UE sulla necessità di concedere al Regno Unito più tempo per la Brexit, oltre la scadenza attualmente fissata per il 31 ottobre.



EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,81, con la nuova area di resistenza vista a 121,84.

La bilancia commerciale del Giappone mostra, a settembre, un deficit di 122,98 miliardi di yen, con le esportazioni risultate in calo per il decimo mese consecutivo.