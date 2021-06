Notizie dal Forex 24 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro è stabile nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1951 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1901. Segnali di miglioramento per la fiducia dei consumatori europei, che è salita a -3,3 punti, rispetto ai -5,1 di maggio.

USD/YEN

Il biglietto verde consolida il recupero nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 110,74, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 111,44. Migliorano le condizioni economiche del Giappone nel mese di aprile, con il leading indicator rivisto a 103,8 punti.

GBP/USD

La sterlina ripiega nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3921 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all’area di supporto vista a 1,3835. Si rafforza, anche se meno delle attese, la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani a maggio.

EUR/YEN

L’euro recupera nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 132,35, con il nuovo supporto visto a 131,84. Attesa in peggioramento l’attività della manifattura in Giappone, che indica un valore di 51,5 punti, in calo rispetto ai 53 punti di maggio.