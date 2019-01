Notizie dal Forex 24 gennaio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida al ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1366 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1317.

La BCE lascerà i tassi di interesse invariati sino all’estate del 2019 e continuerà a reinvestire sui titoli a scadenza.

USD/YEN

Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio usd/yen scambia a 109,52, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 109,75.

L’attività della manifattura in Giappone nel mese di gennaio resta in zona espansione.



GBP/USD

La Sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde a quota 1,3044 dollari. Un rafforzamento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3089 dollari.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il Regno Unito avrà una crescita dell’1,5% nel 2019.



EUR/YEN

L’euro scende nei confronti dello yen. La coppia scambia a 124,49, con la prima area di resistenza vista a 124,94.

L’economia dell’Eurozona si avvicina alla stagnazione, registrando la crescita più debole della produzione in cinque anni e mezzo.