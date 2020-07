Notizie dal Forex 23 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro sale ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1555 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1585. Segnali di rafforzamento giungono dal mercato immobiliare statunitense, con le vendite di case esistenti in forte aumento del 20,7%.

USD/YEN

Il biglietto verde consolida il recupero nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 107,16, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 107,38. La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit a giugno per il quarto mese consecutivo, a causa di una contrazione dell’export.



GBP/USD

La sterlina riprende il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2680 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,2731 dollari. Non ci sarà un accordo sul dopo Brexit entro fine luglio, ma è possibile un’intesa con l’UE a settembre.



GBP/USD

L’euro è ancora in rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 123,81, con la nuova area di resistenza vista a 124,11. In lieve ripresa l’inflazione in Giappone a giugno, che ha registrato un modestissimo incremento dello 0,1% su anno, come il mese precedente.